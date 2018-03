Governador do Espírito Santo faltou a inauguração na presença de Temer e disse que o País “amanheceu sobressaltado”

O governador do Espírito Santo, Paulo Hartung (PMDB), não compareceu nesta quinta-feira à inauguração do novo terminal do Aeroporto de Vitória, que contou com a presença do presidente Michel Temer. Em nota, o governador disse que “o País amanheceu sobressaltado com fatos políticos preocupantes”. Hartung não citou a Operação Skala, que prendeu amigos do presidente, mas defendeu “o amplo direito de defesa de todos os citados”.

Segundo o governador peemedebista, “episódios políticos sucessivos e graves dessa natureza têm prejudicado o país e a economia, trazendo prejuízos sociais com impacto direto na vida das pessoas, particularmente os mais pobres”. O texto não justifica a ausência no evento.

Durante a cerimônia, Temer não fez nenhuma referência à prisão de seus amigos pela Polícia Federal. No discurso, ele citou realizações de seu governo e disse que a Presidência tem um trabalho “dificílimo”, que “fica sujeito a bombardeios a todo momento”.

“O Espírito Santo nos iluminou a todos para inaugurar uma obra no Espírito Santo”, disse o presidente, destacando o empenho suprapartidário para conclusão do terminal.

Hartung foi representado pelo vice-governador César Colnago no evento.

Leia a nota do governador na íntegra

“O País amanheceu mais uma vez sobressaltado com fatos políticos preocupantes. Apoio a investigação dessas denúncias com profundidade e, como democrata que sou, também defendo o amplo direito de defesa de todos os citados. Mas ressalto que os episódios políticos sucessivos e graves dessa natureza têm prejudicado o País e a economia, trazendo prejuízos sociais com impacto direto na vida das pessoas, particularmente os mais pobres.”

