Governador do Estado recebe comitiva da 44ª Festa do Figo

A comitiva da maior festa do interior de Nova Petrópolis entregou convites para as autoridades estaduais na quarta-feira, 04 de janeiro. Os representantes da 44ª Festa do Figo visitaram o gabiente do Governador do Estado, José Ivo Sartori para convidá-lo para a abertura oficial do evento, que ocorre dia 04 de fevereiro, às 10h, na Linha Araripe.

O prefeito de Nova Petrópolis, Regis Luiz Hahn; o secretário Municipal de Agricultura e Meio Ambiente, Lucas da Costa de Lima; o presidente da festa, Jonas Gottschalk; a Rainha, Kátia Arend, as princessas Cátia Götz e Bruna Scherer e a integrante da assessoria de imprensa da Prefeitura de Nova Petrópolis, Adriana Monteiro Arrial compuseram a comitiva da festa.

A comitiva também visitou a Federação dos Trabalhadores na Agricultura no Rio Grande Do Sul (FETAG); a EMATER/RS; a Secretaria Estadual de Desenvolvimento Rural, Pesca e Cooperativismo (SDR) e a Secretaria Estadual de Agricultura, Pecuária e Irrigação. Os representantes da festa também foram na Assembleia Legislativa do Estado e no Palácio Piratini.

A 44ª Festa do Figo ocorre dias 04 e 05 de fevereiro, na Sociedade Cultural e Esportiva Linha Araripe, em Nova Petrópolis. O evento integra o calendário oficial de eventos de Nova Petrópolis e do Estado do Rio Grande do Sul.

A festa visa a valorização do trabalho do agricultor, oferecendo aos produtores a oportunidade de exposição do produto. O evento contará com a comercialização de frutas in natura, variados produtos a base figo, exposições de materiais e equipamentos agrícolas, artesanato, gastronomia, apresentações teatrais, participação de grupos folclóricos de dança e canto, apresentação de orquestra e grupos musicais.

Programação oficial da 44ª Festa do Figo:

Sábado – 04 de fevereiro

10h – Abertura Oficial

Autoridades convidadas e Banda Municipal de Nova Petrópolis

11h – Abertura e Visitação da Feira (produtos coloniais, figo, frutas da região, artesanato, máquinas e implementos agrícolas, carros, empresas da região)

11h45min – Almoço

14h – Premiação dos Produtores Expositores de Figo

14h30min – Início das Apresentações Artísticas e Folclóricas

Cia Essência Oriental – Danças Árabes

Grupo de Danças Edelweis

Grupo de Danças Sonnenschein

CTG Pousada da Serra

Domingo – 05 de fevereiro

10h – Culto Ecumênico

11h – Abertura da Feira

11h30min – Almoço

15h – Animação da Banda Os Montanari

18h30min – Animação da Banda San Marino

Durante os dois dias do evento haverá animação de bandinhas típicas: Banda Tannenwald, Banda Aurora e Banda Sensação.

Haverá cobrança de ingresso para a Domingueira, no valor de R$10. Ingresso liberado para quem almoça na festa.

Estacionamento grátis.

Comentários