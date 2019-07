Governador do RS anunciará medidas para investimentos em aviação

O governador gaúcho, Eduardo Leite, anunciará, na manhã desta quarta-feira (03), medidas para ampliar investimentos e também explorar rotas de voos comerciais entre o interior do estado e Porto Alegre. A reunião acontecerá no gabinete do governador, no Palácio Piratini.

Na ocasião, serão especificados dois decretos que prenunciam alterações nas regras do Programa Estadual de Desenvolvimento da Aviação Regional (PDAR-RS), coordenado pela Secretaria de Logística e Transportes com suporte da Secretaria da Fazenda.

