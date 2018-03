Governador do RS recebe comitiva do Chocofest na Magia da Páscoa

O governador do Rio Grande do Sul, José Ivo Sartori, recebeu na tarde desta quarta-feira, dia 21, uma comitiva do Chocofest na Magia da Páscoa, maior evento de Páscoa do Brasil.

Sartori recebeu o convite para participar do evento que inicia nesta quinta-feira, dia 22 de março e segue até o dia 1º de abril. Os personagens do evento Conde Guloseima e Condessa Doçura fizeram a entrega dos convites, além de ovos de chocolate. O prefeito de Nova Petrópolis, Regis Luiz Hahn e o secretário de Turismo da cidade, Paulo Roberto Staudt, acompanharam os personagens para fazer o convite pessoalmente. Os diretores da Rossi & Zorzanello, Marta Rossi e Eduardo Zorzanello, completaram a comitiva recebida no Palácio Piratini.

O Governador foi convidado ainda para a Solenidade de Abertura que ocorre na noite de sexta-feira, dia 23 de maço, às 19 horas na Rua Coberta da cidade serrana.

Programação intensa com mais de cem atrações

A programação inicia na noite de quinta-feira, dia 22 de março com o Preview do evento, às 19 horas, que terá a apresentação da Banda Municipal de Nova Petrópolis e do espetáculo Teatral Escola de Bonecos. O show beneficente e terá arrecadação de alimentos que serão entregues para a APAE do município.

Já no dia 23 de março, às 18 horas, ocorre a Solenidade de Abertura com a entrega da chave do município ao Conde Guloseima, anfitrião e personagem principal do evento, e que chegará a Nova Petrópolis com uma turma de personagens animados e que farão a festa. O Governador do Rio Grande do Sul, José Ivo Sartori, deve estar presente na cerimônia.

O primeiro fim de semana de evento terá dezenas de atrações exposição de ovos gigantes pintados por artistas plásticos da cidade, decoração das ruas pela comunidade, escolas e entidades, contação de histórias, maquiagem artística e de chocolate, passeios de trem, apresentações musicais e teatrais, oficinas de reciclagem, espaço de recreação, foodtruck, paradas do Conde Guloseima e a grande atração: o Desfile de Páscoa Chocofest na Magia da Páscoa.

O desfile ocorre nas tardes de sábado e domingo, dias 24 e 25 de março, às 15h30 e percorre a Avenida 15 de Novembro, com carros alegóricos, música, personagens, muita cor e cerca de 100 crianças e adolescentes, voluntários, das escolas do município que desfilarão caracterizados de personagens.

A programação segue na segunda semana do evento com todas as atrações diárias e o feriado de Páscoa terá mais dois desfiles. A Semana Santa conta com programação religiosa especial com mais 40 ações entre missas, cultos, colheita da macela, entre outros.

Mais informações no site: www.chocofest.com.br. A Chocofest na Magia da Páscoa é uma iniciativa da Associação de Bandas e Conjuntos Musicais, apoio da Prefeitura Municipal, e organização da Rossi & Zorzanello. Patrocínio da Florybal Chocolates, Avianca, Banrisul, Corsan e Sicredi Pioneira com apoio do Governo do Estado do Rio Grande do Sul.

