A PF (Polícia Federal) deflagrou, nesta segunda-feira (28), a Operação Reis do Gado, que apura um suposto esquema de lavagem de dinheiro com transações mobiliárias fraudulentas, contratos de gaveta e manobras fiscais ilegais em Tocantins. O governador do Estado, Marcelo Miranda (PMDB), é alvo de condução coercitiva

Cerca de 280 policiais federais participam da ação. São cumpridos 108 mandados judiciais expedidos pelo Superior Tribunal de Justiça, sendo oito mandados de prisão temporária, 24 de condução coercitiva e 76 de busca e apreensão nas cidades de Palmas e Araguaína (TO), Goiânia (GO), Brasília, Caraguatatuba (SP), Canãa dos Carajás, Redenção, Santa Maria, São Felix do Xingu e Sapucaia (PA).

Segundo nota da PF, a investigação apontou um esquema de fraudes em contratos de licitações públicas com empresas de familiares e pessoas de confiança de Miranda, que teria gerado enorme prejuízo aos cofres públicos. As autoridades identificaram, até o momento, um montante de mais de R$ 200 milhões efetivamente lavados.

Comentários