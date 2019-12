A ação foi batizada de Operação Calvário – Juízo Final. Conforme as investigações, do valor total desviado, mais de R$ 120 milhões foram destinados a agentes políticos e às campanhas eleitorais de 2010, 2014 e 2018.

Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado, um ex-procurador-geral do da Paraíba, ex-secretários de Saúde, deputadas estaduais, uma prefeita e servidores também são investigados.

Um mandado de prisão foi expedido contra o ex-governador. Em relação ao atual governador, houve somente mandados de busca e apreensão. Foram expedidos ainda mandados de prisão contra a deputada estadual Estela Bezerra (PSB) e a prefeita do município paraibano de Conde, Márcia Lucena (PSB). Ao todo, a Operação Calvário – Juízo Final cumpriu 17 mandados de prisão preventiva e 54 de busca e apreensão.