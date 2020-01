Fórum Desenvolvimento Sustentável Governador Eduardo Leite confirma presença no Fórum Desenvolvimento Econômico – Oportunidades e Financiamentos

Iniciativa é da Rede Pampa, encabeçando o Projeto RS Sustentável e acontece no próximo dia 24, na SABA, Litoral Norte Foto: Itamar Aguiar/Palácio Piratini Foto: Itamar Aguiar/Palácio Piratini

No próximo dia 24, a Rede Pampa promove mais uma edição do seu Projeto RS Sustentável, que tem por objetivo debater temas de interesse da sociedade como um todo. Desta vez, a iniciativa abriga o Fórum Desenvolvimento Econômico – Oportunidades e Financiamentos, que ganha palco na SABA (Sociedade Amigos do Balneário de Atlântida), no Litoral Norte gaúcho.

Com início previsto para as 14h30min, o Fórum será aberto pelo presidente da Assembleia Legislativa, o deputado Luis Augusto Lara e pelo secretário de Desenvolvimento Econômico e Turismo do RS, Ruy Irigaray.

Como palestrantes, Paulo Uebel (secretário Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital), ao lado do senador Luis Carlos Heinze. Como painelistas: Cláudio Coutinho Mendes (presidente do Banrisul), Luiz Corrêa Noronha (vice-presidente, diretor de planejamento e diretor financeiro do BRDE), Jeanette Lontra (presidente do Badesul) e Antonio da luz (economista). O encerramento ficará a cargo do governador Eduardo Leite.

O Fórum Desenvolvimento Econômico – Oportunidades e Financiamentos é uma parceria da Rede Pampa com a Assembleia Legislativa, BRDE, Badesul, SABA e Governo do Estado.

As inscrições são gratuitas e podem ser realizadas pelo site www.forumrssustentavel.com.br. Ao término, serão entregues certificados aos participantes.

