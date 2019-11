Rio Grande do Sul Governador Eduardo Leite debate a Reforma RS em encontro de dirigentes cristãos de empresas

Por Redação O Sul | 21 de novembro de 2019

Além de detalhar os projetos da Reforma RS, Leite apresentou o cenário fiscal do Rio Grande do Sul Foto: Itamar Aguiar/Palácio Piratini Eduardo Leite. Foto: Itamar Aguiar / Palácio Piratini Foto: Itamar Aguiar/Palácio Piratini

O governador Eduardo Leite participou, nesta quinta-feira (21), do Papo Amigo, uma reunião-almoço da ADCE (Associação de Dirigentes Cristãos de Empresa de Porto Alegre) que debate assuntos de interesse dos associados e da comunidade em geral. O tema da palestra foi a Reforma RS.

Dividido em oito projetos, o conjunto de medidas já encaminhado à Assembleia Legislativa busca o equilíbrio das finanças, enfrenta o crescimento da despesa de pessoal modernizando a legislação sobre carreiras dos servidores e aplicando, no Estado, as novas regras previdenciárias aprovadas no âmbito federal. O impacto fiscal estimado com as medidas, no prazo de 10 anos, é de R$ 25,4 milhões.

“O que isso significa? Significa que se o Estado não fizer essa Reforma vai ter que achar fontes para R$ 25 bilhões nos próximos 10 anos, seja com impostos, com precarização de serviços ou investindo menos do que já investe hoje ou atrasando ainda mais os salários dos servidores. Ou seja, o Estado não vai quebrar, porque governo não quebra, mas vai deteriorar-se ainda mais”, destacou o governador na palestra, na qual esteve acompanhado do secretário da Fazenda, Marco Aurelio Cardoso, e do procurador-geral do Estado, Eduardo Cunha da Costa.

Além de detalhar os projetos da Reforma RS, Leite apresentou o cenário fiscal do Rio Grande do Sul. Há décadas, o Estado convive com problemas financeiros: não arrecada o suficiente para pagar as contas e as despesas cresceram muito acima da inflação. Dos gastos, a maior parte é destinado ao pagamento de pessoal. Entre janeiro e agosto de 2019, de todas as despesas liquidadas do Estado, mais de 82% foram utilizadas para pagar salários e os encargos sobre a folha.

Compartilhe esta notícia:







Deixe seu comentário