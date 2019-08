Governador Eduardo Leite e presidente da Assembleia Legislativa, Luis Augusto Lara, abrem hoje à tarde o Fórum “Cresce RS” na Casa da Pampa, na Expointer

A partir das 14h desta quinta-feira (29), a Casa da Pampa, na Expointer, sedia mais uma edição do Projeto RS Sustentável, da Rede Pampa, que encabeça o Fórum “Cresce RS”.A iniciativa tem por objetivo discutir junto à lideranças, autoridades e à classe empresarial gaúcha os principais temas de interesse da sociedade como um todo. Numa parceria com a Assembleia Legislativa do RS, o evento, sob a mediação do jornalista Armando Burd, contará em sua abertura com as presenças do Governador Eduardo Leite e do presidente da AL, Luis Augusto Lara.

Na sequência, 7 painéis dão o tom ào evento, que tem como tema central A Infraestrura e Logística do Rio Grande do Sul.

Abaixo, os painéis e seus participantes:

Concessões Hidroviárias e Custo Operacional do Porto de Rio Grande

Claudio Gastal (secretário de Governança e Gestão Estratégica do RS)

Fernando Estima (Diretor Superintendente do Porto de Rio Grande))

Monitoramento do andamento de estradas (BR 290, BR 116, BR 285)

Juvir Costella (Secretário de Logística e Transportes do RS)

Delmar Pellegrini Filho (Superintendente do DNIT-RS)

Aeroporto Internacional Salgado Filho

Eduardo Cunha da Costa (Procurador-Geral do Estado do RS)

Heriberto Roos Maciel (Promotor do Ministério Público Estadual RS

Concessão de Gás Natural visando a Expansão da Malha e Diminuição do Custo do Produto

Antonio Rafael Cereser Pezzella (Diretor-Presidente da Sulgás)

Ruy Irigaray (Secretário de Desenvolvimento Econômico e Turismo)

Concessões Ferroviárias

Giana Custódio (Gerente de Relações Governamentais da Rumo Malha Sul)

Daniel Lena Souto (Engenheiro Especialista em Ferrovias, Hidrovias e Rodovias)

Concessões Rodoviárias

Bruno Vanuzzi (Secretário Extraordinário de Parcerias do RS)

Humberto Busnello (presidente do Conselho da Agenda 2020)

Apoio ao Avanço e Expansão da Geração de Energias Renováveis (Eólica, Solar, Biomassa)

Artur Lemos (Secretário do Meio Ambiente e Infraestrutura)

Ernani Polo (Deputado Estadual)

No encerramento, os participantes receberão certificados. Inscrições gratuitas pelo www.forumcrescers.com.br. Confirmações pelo fone 3218.2502, com Vânia.