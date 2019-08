Governador Eduardo Leite participa da entrega do Troféu SENAR/O Sul no próximo dia 25, na Capital

O vice-presidente da Rede Pampa, Paulo Sérgio Pinto, entregou ao governador Eduardo Leite o convite para participar da 17ª edição do Troféu SENAR/O SUL 2019, tradicional premiação da Rede Pampa e SENAR, integrante do Sistema Farsul. Ele será um dos homenageados da iniciativa que visa distinguir os melhores do agronegócio no cenário nacional. O Troféu SENAR/O SUL é uma peça em bronze, criada pela artista plástica Glorinha Corbetta.

A cerimônia de premiação acontece no próximo dia 25, em Porto Alegre, na Associação Leopoldina Juvenil, abrindo o calendário social da Expointer, como acontece anualmente. Estão sendo esperadas autoridades e lideranças setoriais de todo o País.

