Governador Eduardo Leite recebe embaixador da Espanha nesta terça-feira

O governador do estado, Eduardo Leite, recebeu, nesta terça-feira (25), o embaixador da Espanha, Fernando García Casas, para fortalecer os laços do país com o Rio Grande do Sul. A autoridade veio para Porto Alegre participar da Semana Internacional da Espanha. O encontro, no Palácio Piratini, serviu como ponto de partida para ampliar a aproximação entre ambos.

“Tivemos uma grande influência espanhola na nossa formação e isso criou uma identidade muito forte dos gaúchos com os espanhóis. Por isso, é uma alegria poder recebê-lo aqui e dizer que estamos propondo uma ampla agenda de desenvolvimento na qual pretendemos buscar todo tipo de apoio e investimento”, afirmou Leite.

Casas, que visita pela primeira vez o estado como embaixador, cargo que assumiu em setembro do ano passado, agradeceu a receptividade e convidou o governador para uma missão oficial à Espanha.

“Temos a esperança de continuar trazendo investimentos para o Brasil, e o Rio Grande do Sul é especialmente relevante pela sua posição estratégica na América do Sul”, afirmou o embaixador, que esteve acompanhado do cônsul-geral da Espanha em Porto Alegre, Francisco de Asís Benítez Salas.

A semana foi lançada pela prefeitura da capital em setembro de 2018, e é fruto de parcerias firmadas com 15 países. O executivo dará apoio institucional e divulgação para eventos pagos e gratuitos organizados por embaixadas e consulados.

