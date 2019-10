Governador Eduardo Leite sanciona 11 leis propostas por parlamentares estaduais

O governador Eduardo Leite sancionou, nesta quinta-feira (31), 11 projetos de lei, de autoria de parlamentares da Assembleia Legislativa, transformadas oficialmente em normas. Duas das propostas já haviam sido sancionadas em outra data e foram entregues, no Salão Negrinho do Pastoreio, no Palácio Piratini, ao deputado proponente e à comitiva que o acompanhava.

Ao cumprimentar os parlamentares envolvidos pela iniciativa, Leite ressaltou que faz questão de solenizar o momento da sanção das normas. “Essas atividades e pessoas já são reconhecidas pela comunidade. O que fazem os deputados é consignar em lei aquilo que já é visto como relevante pela sociedade”, argumentou.

Leite também destacou que, apesar de a conquista ser dos deputados estaduais envolvidos na elaboração das leis, a verdadeira vitória é das pessoas que se comprometem com as causas defendidas pelas normas. “Essa conquista é de quem se empenhou para dar relevância às atividades. Os deputados, cumprindo o papel de dar voz à sociedade que os elegeu, observam isso, compreendem as demandas e levam à votação”, resumiu.