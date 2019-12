Rio Grande do Sul Governador Eduardo Leite visita obras de expansão do Instituto do Cérebro

Por Redação O Sul | 20 de dezembro de 2019

Investimento de R$ 66,8 milhões, conquistado com auxílio do BRDE, vai triplicar tamanho do InsCer Foto: Felipe Dalla Valle/Palácio Piratini Foto: Felipe Dalla Valle/Palácio Piratini

A seis meses da conclusão da ampliação do InsCer (Instituto do Cérebro), intitulada Fase II, dentro do centro de saúde da PUCRS, em Porto Alegre, o governador Eduardo Leite fez uma visita às obras na manhã desta sexta-feira (20).

O investimento de R$ 66,8 milhões, conquistado com a ajuda do BRDE (Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul), vai triplicar o tamanho do Instituto, expandindo os espaços de pesquisa, assistência e gestão através de novos laboratórios, equipamentos, consultórios e área de exames de ponta.

“Como sempre destaquei, o nosso Rio Grande é uma grande referência, um Estado vocacionado para o crescimento, para a inovação, de gente empreendedora. Aqui na PUC, a partir do Instituto do Cérebro, pudemos ver toda essa capacidade empreendedora e de inovação em uma área na qual mais e mais o nosso Estado se destaca, que é a saúde. Isso me deixa muito orgulhoso e satisfeito”, destacou Leite.

Com a ampliação proposta pelo projeto, o Instituto poderá realizar o desenvolvimento integral, desde a pesquisa inicial do radiofármaco alvo e concepção inicial da molécula, até a realização de ensaios clínicos, permitindo a aplicação de biomarcadores em larga escala na população brasileira.

Financiamento

O BRDE auxiliou o InsCer na busca por financiamento na Finep (Financiadora de Estudos e Projetos) e também aprovou a prestação de cartas-fianças à Finep, garantindo o projeto de expansão do Instituto.

A expansão tem um valor total de R$ 66,837 milhões, sendo que R$ 60,154 milhões vêm do empréstimo – o primeiro a ser enquadrado na linha de financiamento Inovação Crítica da Finep, em 2018 –, e outros R$ 6,683 milhões são contrapartida da PUCRS, o equivalente a 10% do valor total.

A linha de financiamento Inovação Crítica é destinada a ações de interesse estratégico para o país. Está sendo aplicada a propostas demandadas pelo governo que expressem a necessidade de desenvolvimento tecnológico para atendimento a prioridades nacionais de interesse estratégico e que se enquadram planos estratégicos de inovação que resultam no desenvolvimento de inovações críticas.

Obras

Com previsão de conclusão para junho de 2020, as obras incluem a construção de 5.989,60m² (Fase II), adjacente ao prédio atual, além disso, será executada reforma em 57,30m² no prédio existente (Fase I). O valor do investimento contempla, ainda, a aquisição de equipamentos e adequação de parte da estrutura atual.

A edificação contará com seis pavimentos contemplando no térreo: recepção, bistrô, loja, auditório para 270 lugares, e áreas de apoio. Nos 2º e 3º andares: laboratórios, sala de pesquisas e consultórios, além do centro de imagem com equipamento de ressonância e tomografia. No 4º pavimento: áreas técnicas para subestação, gerador e todo o sistema de ventilação. No 5° andar a área administrativa e no 6º a área técnica.

