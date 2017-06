O governador em exercício do Rio Grande do Sul sobrevoou as cidades atingidas por temporal e cheias

O governador em exercício José Paulo Cairoli sobrevoou, nesse sábado, algumas das áreas mais castigadas pelas chuvas e temporais dos últimos dias. “Estamos trazendo a essas comunidades atingidas pelos eventos climáticos a solidariedade e a ajuda do Estado neste momento difícil”, afirmou Cairoli.

Acompanhado do subchefe da Defesa Civil, tenente-coronel Jarbas Trois de Ávila, o governador em exercício fez sua primeira parada em São Jerônimo, onde foi recebido por representantes da comunidade, entre eles o vice-prefeito Júlio César Prates Cunha, o Julião.

A principal reivindicação da comunidade é com relação à comida e material de higiene pessoal. O subchefe da Defesa Civil afirmou que irá reforçar a remessa de alimentos aos atingidos pelas cheias do Rio Jacuí. Até as 17h desse sábado, a Defesa Civil contabilizava 95 municípios em situação de emergência, 173 atingidos, com 9.744 pessoas desabrigadas e 1.936 em abrigos.

São Sebastião do Cai

Cairoli ouviu do prefeito Clóvis Alberto Pires Duarte, do vice Luiz Alberto e de vereadores e secretários como principal reivindicação o envio de telhas à população. Na cidade, onde o nível do Rio Caí começou a baixar, o problema recente foi o destelhamento de casas pelo vendaval. Pela contabilidade da prefeitura e Defesa Civil, 1,1 mil casas ficaram alagadas pelo avanço do rio, com um total de 52 famílias em abrigo do município.

Veranópolis

Na cidade serrana, o prefeito Waldemar de Carli relatou os transtornos causados pelo vento e pela chuva de granizo do meio da semana. O subchefe da Defesa Civil explicou que, a partir de terça, estarão disponíveis telhas para as casas atingidas. No interior do município, segundo o prefeito, foram 16 comunidades afetadas.

Comentários