Governador faz palestra hoje sobre o futuro do RS

O governador José Ivo Sartori fará, na tarde desta quarta-feira, a palestra “O Rio Grande Tem um Caminho”. As ações para o reequilíbrio financeiro e as medidas para modernização do Estado estão entre os temas a serem abordados. O evento será realizado na sede do Sindicato do Comércio Atacadista de Porto Alegre e do Estado do Rio Grande do Sul, no Centro da capital, a partir das 18h.

