Governador gaúcho diz que o desempenho do Banrisul reflete o novo momento do Estado

O governador José Ivo Sartori afirmou que o lucro líquido do Banrisul em 2017, de R$ 1,05 bilhão, o maior da história do banco, anunciado na segunda-feira (19), reflete o novo momento do Rio Grande do Sul. “Isso reafirma a constante busca do Banrisul por ser um banco moderno e sustentável. Em 90 anos de existência, já apresenta um resultado mais do que positivo, e queremos o mesmo para o Estado avançar com sustentabilidade e modernizar os processos”, afirmou o chefe do Executivo.

O governador também parabenizou a atual gestão do banco. “Quero cumprimentar o presidente Luiz Gonzaga, os diretores e todos os funcionários por estes resultados, que também refletem o novo momento que vive o Rio Grande do Sul”, declarou. Sartori afirmou que o Estado vem enfrentando os seus problemas e aos poucos avança para um futuro melhor. As declarações do governador foram dadas no programa de rádio Governo e Comunidade, gravado na Rádio Web Piratini e veiculado neste sábado (24) por emissoras gaúchas.

Lucro

Durante a apresentação do balanço do Banrisul, no dia 19, o presidente da instituição financeira, Luiz Gonzaga Veras Mota, explicou que o lucro recorde se deve a uma combinação de fatores. “Os motivos principais foram um grande corte de despesas, incluindo um plano de aposentadoria de funcionários. Também uma expansão e uma melhoria na qualidade da carteira de crédito, especialmente para pessoas físicas. Isso significa que um crédito que o banco fornece tem grande probabilidade de retornar, porque reduzimos o índice de inadimplência. E, aliado a isso, um forte crescimento das receitas de serviços, como cartões, seguros e consórcios. O conjunto desses valores formou o excelente resultado de 2017”, relatou.

O governador lembrou que, assim como a reação da economia pesou no bom desempenho da instituição, o banco ainda contribuiu para impulsionar o cenário econômico e, principalmente, projetos locais. “O Banrisul sempre foi parceiro das comunidades e dos municípios. Está presente em 93% das cidades gaúchas e segue apoiando as gestões municipais e todos os empreendedores para que continuem crescendo e gerando mais emprego e renda. Nesse sentido, vale dizer que o Banrisul é o principal financiador da construção civil, que tanto contribui para a oferta de vagas de trabalho. O Rio Grande do Sul tem uma economia forte, diversificada e moderna. E nosso governo vai seguir trabalhando, como fez até agora, com transparência, seriedade e sensibilidade social, para apoiar quem quer produzir”, salientou.

Durante a apresentação do balanço anual do Banrisul, foi lançada uma placa comemorativa ao lucro líquido recorde do banco estatal no Salão Nobre da sede central da instituição, em Porto Alegre.

