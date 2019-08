O governador do RS, Eduardo Leite, lamentou o entendimento do Supremo Tribunal Federal de impedir a redução de salário de servidores públicos em Estados e municípios que descumprem os limites previstos pela Lei de Responsabilidade Fiscal para gastos com rendimento do funcionalismo. “Era perfeitamente possível o STF ter tido um entendimento mais ampliado deste tema”, disse.

