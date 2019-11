Governador gaúcho recebe o embaixador da União Europeia no Brasil, Ignácio Ibáñez

Estreitar laços entre a União Europeia e o Rio Grande do Sul foi o objetivo da reunião que ocorreu na tarde desta terça-feira (05), no Palácio Piratini, entre o governador Eduardo Leite e o embaixador da União Europeia no Brasil, Ignácio Ibáñez. A reunião marca a primeira visita oficial do diplomata ao Estado e também precede a visita dos embaixadores do bloco ao Brasil, especificamente ao RS, na primeira semana de novembro.

Ao destacar a conexão histórica e cultural do Estado com o bloco europeu, o governador citou empresas que cresceram graças ao trabalho de imigrantes que aqui se instalaram. “Temos uma relação íntima cultural e histórica, e essa sintonia abre muitas portas para as relações econômicas. Quem está na América do Sul precisa olhar para o RS, que é um Estado brasileiro, mas também integrado às culturas da Argentina, do Chile e do Uruguai, por exemplo”, acrescentou.

Além disso, ambos conversaram sobre os impactos do recente acordo firmado entre a União Europeia e o Mercosul. “Estamos confiantes de que o acordo trará benefícios para ambos os lados, mas também estamos à disposição para criarmos projetos de auxílio e de cooperação”, explicou Ibáñez. Essa aproximação, inclusive, é um dos objetivos da visita de embaixadores em novembro, que envolverá uma ida a Gramado.

O governador traçou um breve panorama do momento político e econômico vivido pelo RS, no qual estão inseridas reformas estruturais que visam à retomada do crescimento e à modernização da máquina pública. Leite também descreveu ao embaixador o processo de privatização de estatais que está em andamento no Estado.

Ao fim da reunião, Ibáñez, sediado em Brasília, e Leite trocaram lembranças. O embaixador foi presenteado com o livro O Solo e o Homem” de Eurico Salis, que retrata a vida campeira gaúcha.