Governador inaugura Terminal Santa Clara, que chega para otimizar a malha hidroviária do Estado

A Wilson Sons – operadora de serviços portuários – e a Braskem acertaram uma parceria para reativar a movimentação de contêineres a partir do Terminal Santa Clara, localizado no Polo Petroquímico de Triunfo, RS. O acordo marcará a retomada do transporte desse tipo de carga pelo Rio Jacuí entre Triunfo e o Porto de Rio Grande. A iniciativa oferece ao mercado uma solução de alternativas para redução de custos logísticos e operacionais – uma crescente demanda no contexto nacional e internacional. Segundo o presidente da empresa, Cézar Baião, “há cem anos o grupo enxergou no RS o seu potencial e hoje nos orgulhamos desta escolha”. A empresa investiu mais de 60milhões de reais para aumentar a capacidade no modal hidroviário do Estado.

O ato inaugural contou com apresença do governador do Estado, José Ivo Sartori. Ele tomou a palavra, sintetizando a importância deste ano inaugural, como sendo “o começo de uma grande caminhada, de um testemunho de todo o aproveitamento da potencialidade do nosso sistema hidroviário”. Segundo ele, “construir é muito mais difícil do que destruir e para construir é preciso colaboração coletiva”. Ao enfatizar isso, o governador José Ivo Sartori mencionou a importância das PPPs, (Parcerias Público Privadas) na retomada do desenvolvimento do RS. “Em nome do RS, parabenizo todos os povos por este empreendimento que demonstra mais um exemplo de um RS que dá certo”.

Comentários