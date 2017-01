Governador José Ivo Sartori afirma que “governar é contrariar interesses”

O governador José Ivo Sartori mantém o otimismo frente a 2017, mesmo considerando as dificuldades enfrentadas no ano passado, em um cenário amplo, que abrange o País, o Estado, os municípios e a sociedade. “Eu sou daqueles que acredito que é preciso plantar uma semente e o governo encaminhou propostas novas pensando em dias melhores. Nunca se deve perder as esperanças. A vida nos ensina que não tem volta, que é preciso ter postura, conduta e nós fizemos o que foi necessário, mesmo contrariando pessoas. Governar é contrariar interesses.”

Ele aponta que o orçamento de 2016 foi realista, mostrado à sociedade “com transparência e verdade”. Em 2015, o governo já visualizava dificuldades, com os indicativos apontando para um déficit de 25 bilhões de reais em 2018. Porém, com as medidas de prevenção adotadas, hoje o valor está estimado, para o mesmo período, em 8,8 bilhões de reais.

“No primeiro dia de governo começamos cortando na própria carne, com diárias e afins. Tenho a certeza de que aquele que me suceder terá que fazer a mesma coisa se quiser achar um caminho. Não gostaria de estar parcelando salários e décimo terceiro, mas é preciso adequar o orçamento.”

O governador menciona a importância de olhar o bem da coletividade, o Estado como um todo, seus 11 milhões de habitantes “que esperam uma posição do governo”. “Quanto mais coletivos formos, mais fácil será chegar a resultados”, afirma Sartori, lembrando as manifestações contrárias às extinções de algumas fundações.

Sartori explica que as medidas de extinção foram tomadas depois da análise de inúmeros estudos e avaliações detalhadas, setor a setor destas instituições, verificando metas e resultados de cada uma delas.

Dentro do processo de enxugamento da máquina pública, ele diz ainda que algumas secretarias também foram extintas, passando de 29 no início do governo para 17 atualmente. Uma das preocupações do líder do governo diz respeito aos inativos, que representam 56% da folha de pagamento do Estado. Por esse motivo, a questão previdenciária também entra nas próximas pautas de discussões.

Transporte – Sartori se mostra satisfeito com a recuperação das rodovias gaúchas, que exigiram investimentos alocados através de PPPs (parcerias público privadas). Outra conquista comemorada é a abertura do Porto de Pelotas, com a participação da CMPC (Celulose Riograndense), agilizando o transporte de toras de madeira, vinculado ao Porto de Rio Grande.

“Significa que já tiramos e vamos continuar tirando muitos caminhões das estradas e isso vai criar um novo ambiente para o Estado”. A reestruturação do Terminal de Conteineres Santa Clara, da Braskem, no Polo Petroquímico, da mesma forma dá novo vigor ao sistema hidroviário gaúcho.

O agronegócio – com foco nas exportações – ganha relevância, especialmente pelo papel que o Estado representa neste segmento, além do apoio do governo às principais cadeias produtivas: leite, uva e vinho, setor coureiro calçadista e indústria metalúrgica. “Nosso esforço é para manter a produtividade e a competitividade.”

Segurança – Ele diz que que a Assembleia Legislativa já aprovou um aumento de 20% no orçamento da Secretaria de Segurança e que, ainda para 2017, está prevista a inauguração da segunda parte do presídio de Canoas.

