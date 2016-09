Governador José Ivo Sartori busca em Brasília devolução de recursos ao Estado

O governador José Ivo Sartori permanece em Brasília nesta terça-feira (13) para uma série de agendas com ministros e bancada gaúcha. Pela manhã, ele participa de reunião de governadores com a presidente do STF (Supremo Tribunal Federal), Cármen Lúcia.

À tarde, o governador reúne-se com o ministro-chefe da Casa Civil, Eliseu Padilha. Sartori deve tratar sobre o ressarcimento, aos cofres do Estado, de valores referentes a obras realizadas em estradas federais durante o governo Pedro Simon. O governador alinhará informações sobre o grupo de trabalho instituído pela União para tratar do tema. “Vou reforçar que os técnicos do Estado estão à disposição para fornecer todos os dados necessários para avançarmos nesta questão”, salienta o governador.

Ponte sobre o Guaíba

Após a renião com Padilha, o governador tem audiência com o ministro dos Transportes, Portos e Aviação Civil, Maurício Quintella Lessa, juntamente com a bancada gaúcha. Serão tratados assuntos relacionados às rodovias BR-386 e BR-116, ponte sobre o Guaíba e ligação com a Argentina.

