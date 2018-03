Governador José Ivo Sartori: “O Estado é parceiro de quem quiser investir”

O governador José Ivo Sartori encerrou a cerimônia de inauguração da nova planta industrial da Lactalis do Brasil em Teutônia, nesta quarta-feira (28). “Estou muito feliz por poder participar desta inauguração de novos produtos, mas especialmente por ver a caminhada que vem fazendo a Lactalis desde 2015, aqui em Teutônia”.

Ele lembrou do início das negociações com o grupo: “Isto é resultado de uma parceria que começamos a construir ainda em 2014, no primeiro ano de nosso Governo. Conhecíamos as dificuldades mas sabíamos que a empresa poderia nos apresentar seu plano de negócios para o Estado. Em outubro de 2016 assinamos que a empresa investiria no RS e isto está se comprovando a cada dia que passa. Nós começamos a plantar a semente da mudança. Nós criamos um novo estilo de governança, de gestão, com desburocratização, com mudança de ambiente para quem quiser investir no RS. O Estado não pode atrapalhar aqueles que querem produzir, gerar renda. O Estado é parceiro de quem quiser investir. O RS tem muitas potencialidades, tem um povo trabalhador, empreendedor e um setor do agronegócio que sustenta o desenvolvimento do Estado. Nós vamos continuar trabalhando para fazer do RS um Estado voltado para a sociedade e não para si. O futuro dependerá daquilo que fizermos hoje. O RS tem saída e tenho certeza de que estamos no caminho certo, principalmente com parcerias e aqui temos um exemplo, com a Lactalis”.

Deixe seu comentário: