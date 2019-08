O governador Eduardo Leite participa, nesta sexta-feira (2), em Santa Maria, da formatura de mais um grupo dos quase 2 mil alunos-soldados que irão reforçar a segurança do Estado. A cerimônia começa às 9h, no Clube Recreativo Dores. Será a oitava turma, com 81 formandos, a receber o diploma do curso superior de Tecnologia em Aplicação de Polícia Militar, iniciado em novembro.

