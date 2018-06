O governador José Ivo Sartori participa, nesta sexta-feira (29), às 17h30min, da abertura do 29º Festival do Queijo, em Carlos Barbosa. Considerado um dos principais eventos gastronômicos do Rio Grande do Sul, o FestiQueijo faz parte da história da cidade desde 1987. O FestiQueijo acontece entre esta sexta-feira (29) e domingo (1º) e em 6, 7 e 8 de julho.

