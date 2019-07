Governador recebe representantes do Bank of America Merrill Lynch

Representantes do líder global em gestão de patrimônio, banco de investimento e corporativo e de negociação, Bank of America Merrill Lynch, se encontraram com o governador Eduardo Leite nesta terça-feira (2). Esta não é a primeira vez que o encontro acontece. Em maio de 2019, Leite esteve em Nova York e conversou com o presidente executivo das operações do banco no Brasil, Eduardo Alcalay, durante agenda internacional cumprida em Nova York.

O encontro desta terça serviu para que o governador relatasse o andamento das questões que foram tratadas com o presidente da empresa. Leite falou sobra a votação das privatizações de CEEE, CRM e Sulgás e destacou que essa iniciativa mostra que o Rio Grande do Sul está fazendo o dever de casa com o objetivo de retomar o crescimento econômico e ajustar as contas.

O Brasil é o terceiro maior mercado internacional do banco, atrás do Reino Unido e dos Estados Unidos. A instituição está há 60 anos no país, com sedes no Rio de Janeiro e em São Paulo.

Deixe seu comentário: