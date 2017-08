O governador José Ivo Sartori recebeu ontem o vice presidente da Toyota no Brasil, Celso Simomura, na Casa Branca, sede do Executivo na Expointer. Sartori e o secretário do Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia, Márcio Biolchi, apresentaram o Programa Gaúcho de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação na área de Mobilidade Urbana, Logística e Transporte para o executivo.

Compartilhe

Deixe seu comentário: