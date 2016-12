Governador recebe visita do prefeito eleito de Porto Alegre

O governador José Ivo Sartori recebeu o prefeito eleito de Porto Alegre, Nelson Marchezan Jr., e o vice-prefeito eleito Gustavo Paim, no início da tarde desta quinta-feira (8), em seu gabinete no Palácio Piratini. Sartori e Marchezan conversaram sobre a situação financeira do Estado e da capital.

O prefeito eleito elogiou o governador pela coragem, ao citar as medidas para modernização do Estado, encaminhadas à Assembleia Legislativa. “A busca pela sustentabilidade financeira é uma pauta positiva”, destacou Sartori.

