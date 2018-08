O governador do Rio de Janeiro, Luiz Fernando Pezão (MDB), ajuizou no Supremo Tribunal Federal uma ação direta de inconstitucionalidade contra o reajuste de 5% para servidores do Judiciário e Ministério Público. Ele alega que o aumento, aprovado pela Assembleia Legislativa, pode eliminar o Estado do Regime de Recuperação Fiscal.

