Governador recebe camiseta oficial da caminhada “Eu Sou Ecorresponsável”

Integrantes e parceiros do Instituto Safeweb estiveram reunidos com o chefe do executivo estadual, a fim de divulgar a caminha “Eu Sou Ecorresponsável”. Presentes na visita membros do Instituto Safeweb (Presidente Luiz Carlos Zancanella Junior), SLC Agrícola e RMMG Advogados. Na oportunidade, foi entregue a camiseta oficial da atividade.

O Governador demonstrou total apoio às ações que estão sendo realizadas pelo Instituto Safeweb.

A camiseta traz a temática do evento, que faz referência ao ODS 11 – Cidades Sustentáveis.

A caminhada está prevista para o próximo sábado, dia 28, às 10h, com saída na estrutura da Ecobarreira Arroio Dilúvio. Além da caminhada simbólica, que terá um trajeto até o Lago Guaíba, fazendo a conexão com o projeto, a atividade pretende promover uma interação entre os participantes, com roda de chimarrão e bergamota após o percurso.

