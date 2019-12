Brasil Governador sanciona Lei da Liberdade Econômica, de autoria do deputado Rodrigo Lorenzoni

Por Redação O Sul | 27 de dezembro de 2019

Governador sancionou a nova lei. Foto Itamar Aguiar/Palácio Piratini.

O Rio Grande do Sul tornou-se o primeiro Estado no Brasil a ter uma legislação baseada na Lei de Liberdade Econômica sancionada em setembro deste ano pelo governo Jair Bolsonaro. Nesta sexta-feira, o governador Eduardo Leite sancionou no Palácio Piratini, a lei de autoria do deputado estadual Rodrigo Lorenzoni (DEM), que institui regras inspiradas na Lei de Liberdade Econômica já aprovada em âmbito federal pelo governo Bolsonaro.

A cerimônia contou com a presença do ministro-chefe da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, que destacou a sintonia existente hoje entre o governo federal e a administração gaúcha, observando que estará à disposição em Brasília para colaborar com os projetos para a retomada do crescimento do estado..

Autor do projeto que originou a lei,o deputado Rodrigo Lorenzoni destacou que “esta nova regra passa a simplificar os processos para quem deseja abrir uma empresa, aquecendo o setor privado, nosso principal motor para fazer o estado voltar a crescer”.

