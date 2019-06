Governador sanciona leis que reconhecem vocações produtivas e turísticas do RS

O governador Eduardo Leite sancionou, nesta segunda-feira (17), três leis que reconhecem vocações municipais. As medidas são de autoria do deputado estadual Edson Brum (MDB).

Para Leite, esse reconhecimento da vocação produtiva ou turística desenvolvem as localidades. “As leis trazem relevância, que promove o desenvolvimento, e ajuda os municípios a serem reconhecidos e consolidados em suas vocações e características”, afirma o chefe do Executivo estadual.

Leis Sancionadas

– Projeto de Lei nº 111/2014: inclui, no calendário oficial de eventos do estado, a Festa do Peixe de Itapuã, realizada todos os anos em Viamão. O evento é uma referência estadual em gastronomia ligada ao pescado e valoriza o potencial pesqueiro e a produção local;

– Projeto de Lei nº 208/2017: reconhece como relevante culturalmente o Baile de Kerbs de São Vincente do Sul, realizado anualmente em outubro. Neste ano, o município celebra a 54ª edição da festa alemã;

– Projeto de Lei nº 68/2019: declara o município de Encantado como Polo Gaúcho de Cosméticos. A cidade tem se destacado no mercado, representando cerca de 10% do total das empresas do setor do estado. Há 17 indústrias de cosméticos no município, que atendem também o mercado internacional.

Deixe seu comentário: