Governador Sartori abre o Fórum Os Caminhos do Rio Grande, em Santa Cruz do Sul

A situação das estradas gaúchas, com foco em seus desafios para vencer a inércia e construir o futuro encabeça o tema central da segunda edição do Fórum Os Caminhos do Rio Grande, que acontece nesta quinta-feira na cidade de Santa Cruz do Sul. A iniciativa é do Governo do Estado, através da Secretaria dos Transportes, em parceria com a EGR (Empresa Gaúcha de Rodovias), Rede Pampa e UNISC (Universidade de Santa Cruz), inserido no projeto RS Sustentável, da Rede Pampa. O evento inicia às 14h30 min e se estende até às 18h, no Memorial da Universidade de Santa Cruz do Sul. Participam o Governador José Ivo Sartori, que fará a abertura. Na sequência, falará o secretário dos Transportes do RS, Pedro Westphalen. Como painelistas, o diretor-presidente da EGR, Nelson Lídio Nunes; o conselheiro do TCE (Tribunal de Contas do Estado), Pedro Henrique de Figueiredo; representando o ministro-chefe da Casa Civil do Governo Federal, Eduardo Battaglia Krause e o presidente do Conselho de Administração da Agenda 2020, Humberto Busnello. A mediação do evento ficará por conta do jornalista Armando Burd, da Rede Pampa.

O debate de temas que contribuem para o desenvolvimento do RS e de suas populações é o foco do Fórum Os Caminhos do Rio Grande, que ganhou sua primeira edição em maio último. No ano passado, dentro do projeto RS Sustentável foram abordados temas como água e meio ambiente, elencando propostas e sugestões para uma maior qualidade de vida do povo gaúcho. No término do evento, após a explanação dos convidados, os participantes serão convidados a debater, apontando suas questões. Todos receberão diplomas de participação.

