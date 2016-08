Governador Sartori afirma que integrantes da Força Nacional chegam ao Rio Grande do Sul neste domingo

Durante a abertura oficial da 39ª Expointer, o governador José Ivo Sartori reconheceu o agravamento da violência. “Nós não criamos a violência que existe hoje no Rio Grande do Sul. Mas todos nós estamos trabalhando juntos para acabar com ela, custe o que custar”, enfatizou o governador.

Sartori afirmou que neste domingo (28) chegam ao Rio Grande do Sul os integrantes da Força Nacional, que se unirão à Brigada Militar no policiamento ostensivo. “O ministro da Justiça, Alexandre Andrade, está chegando ao estado para ajustar o início da operação”, anunciou.

Prestigiaram a abertura da Expointer 2016, os ministros do Desenvolvimento Social e Agrário, Osmar Terra; e do Trabalho, Ronaldo Nogueira. Também se pronunciaram os presidentes da Febrac, Eduardo Finco; da Ocergs, Vergílio Perus; do Simers, Cláudio Bier; da Fetag, Carlos Joel da Silva; e o prefeito de Esteio, Gilmar Rinaldi.

Comentários