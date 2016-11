Governador Sartori analisa medidas do pacote econômico no Pampa Debates

O Governador José Ivo Sartori foi o convidado especial do final de tarde desta sexta-feira de Paulo Sérgio Pinto. Ele participou do programa Pampa Debates da Rede Pampa, que encerrou agora. Sartori mencionou detalhes do pacote que o governo encaminhou à Assembleia Legislativa para votação e que deverá aliviar a difícil situação em que se enontra o Estado, em função do endividamento, do peso da máquina pública, com 56% da folha de pagamento comprometida com os inativos.Segundo ele, ao assumir o governo em 2015, foi feita uma projeção para 2018, apontando que o déficit financeiro chegaria a 25 bilhões de reais, se nada fosse feito. Com as medidas, o déficit chegará no final d e2018 a 8.8 bilhões e no acumulado de 2016, 2017 e 2018 em 5,5 bilhões.

O governador defendeu a necessidade de toda a soliedade gaúcha ser solidária e afirmou que tudo o que foi programado não é para o governo nem para pessoas individualmente, é para o Rio Grande do Siul crescer, ganhar competitividade e retomar seu crescimento. Ele ainda enfatizou que mesmo diante da crise, setores como a indústria e o comércio, por exemplo, vão bem.

O objetivo é gerar recursos, estabilizar as finanças para priorizar saúde, educação, segurança e programas sociais. Paulo Sérgio Pinto leu durante o programa e-mails e perguntas de telespectadores enviadas ao governador, todas positivas e em apoio às medidas adotadas.

