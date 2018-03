Governador Sartori divulga nota sobre a morte do empresário Raul Randon

O governador José Ivo Sartori divulgou nota neste domingo (04) sobre a morte do empresário Raul Randon, que faleceu em São Paulo, aos 88 anos, no sábado (03). O fundador das empresas Randon morreu após não resistir a complicações de uma cirurgia.

“Acabo de receber a triste notícia do falecimento de Raul Randon. O Rio Grande do Sul e o Brasil perdem uma grande liderança empreendedora, cuja simplicidade era sua principal característica, tanto que estava sempre presente no chão de fábrica.

Raul Randon cumpriu sua caminhada e deixa um legado importante, sem esquecer da sua postura, da forma transparente de expor posições e da maneira acessível e solidária de ser.

Nossos sentimentos à dona Nilva, a seus filhos e a toda família Randon”, disse o governador.

