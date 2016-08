Governador Sartori: “o governo é parceiro do setor”

O governador José Ivo Sartori, após entregar aos homenageados a medalha Assis Brasil, na solenidade de abertura da Expointer, saudou aos presentes e reiterou que “o Governo é parceiro do setor”. Citou a maior colaboração entre as secretarias e órgãos ligados ao segmento, a diminuição no tempo de liberação das licenças ambientais, dos investimentos na cadeia do leite e na irrigação e no apoio ao cooperativismo, federações e sindicatos. Segundo o governador, são ações que também visam a maior permanência do jovem no campo, com maior infraestrutura e logística que passam por programas com foco na gestão de energia limpa, absorção de novas tecnologias para a melhoria da qualidade dos produtos que o campo produz.

Sartori lembrou da viagem realizada nos últimos dias à Argentina, com uma comitiva, a fim de buscar a participação conjunta daquele país na produção de alimentos. “Não se faz nada sozinho”. Sartori finalizou o evento ao mencionar que é importante ressaltar “a força do trabalho dos produtores e a Expointer é este palco que mostra o que de melhor o Rio Grande do Sul faz”.

