Governador Sartori propÃµe crescimento conjunto com novos prefeitos eleitos

No primeiro Governo e Comunidade de 2017, o governador José Ivo Sartori comentou sobre a posse dos novos prefeitos eleitos e seus desafios. “Todos os gestores públicos estão sofrendo os efeitos da crise econômica. Sabemos que isso é difícil, desafiador. Estamos à disposição dos novos prefeitos para que o Rio Grande volte a crescer em um esforço conjunto e coletivo”.

Sartori disse que o governo está trabalhando para concretizar uma demanda antiga dos municípios: os acessos asfálticos. Em 2016, foram entregues seis trechos: Boa Vista do Cadeado, Esmeralda, Arroio do Padre; e as ligações entre André da Rocha e Nova Prata, Braga e Campo Novo, e Tapejara e Santa Cecília. “Esse ano ainda vamos ter mais 22 acessos prontos. É para isso que estamos trabalhando”.

IPVA

Com a quitação antecipada do IPVA, o governo arrecadou mais de R$ 700 milhões. Metade desse recurso é repassado aos municípios onde os veículos são licenciados. “Para o Estado, esse recurso ajuda inclusive para o pagamento da folha, que foi quitada na última quarta-feira, antes de concluir a primeira semana de janeiro”.

O governador falou ainda sobre o PME (Plano de Modernização do Estado) e sobre os programas Prato para Todos e o que agiliza a abertura de empresas, o RedeSim.

Governo e Comunidade

O programa semanal é resultado da parceria entre a Secom (Secretaria de Comunicação) e a Agert (Associação Gaúcha das Emissoras de Rádio e Televisão). Produzido pela Rádio Web Piratini e apresentado pela jornalista Sabrina Thomazi, o Governo e Comunidade tem duração de cinco minutos e trata de temas que foram notícia durante a semana e os principais assuntos envolvendo o Executivo.

A veiculação do programa é gratuita e de livre escolha de cada emissora. Pela parceria firmada entre a Secom e a Agert, as rádios decidem como e quando usar o programa, que é enviado toda sexta-feira. A sugestão é que a veiculação ocorra aos sábados pela manhã, integrando-o na programação de rotina das rádios.

