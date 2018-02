Governador Sartori recebe convite para participar da entrega do Troféu Brasil Expodireto Cotrijal

O vice-presidente da Rede Pampa, Paulo Sérgio Pinto, esteve no Palácio Piratini com o governador José Ivo Sartori, que recebeu de suas mãos o convite para participar do Troféu Brasil Expodireto Cotrijal. Esta é a nona edição da iniciativa da Rede Pampa e Cotrijal, que visa destacar os melhores do agronegócio durante o ano que passou. A cerimônia acontecerá no dia 04 de março, abrindo a 19ª edição da Expodireto Cotrijal, como acontece tradicionalmente. Personalidades e empresas ligadas ao agronegócio estarão subindo ao palco para a distinção, na presença de demais autoridades, lideranças e convidados. A cerimônia acontece no Centro de Eventos Bier Site, em Carazinho.

A Expodireto já é a maior feira do setor, com foco na inovação e na tecnologia do agronegócio como um todo.

