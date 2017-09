Governador Sartori: “Vamos construir juntos o futuro que nós desejamos para o RS”

O governador José Ivo Sartori abriu sua explanação agradecendo a presença da ARTESP no evento, representada por seu diretor-geral, Giovanni Pengue Filho. Ele mencionou a transparência e a eficiência que norteiam o cotidiano da empresa, que serve de espelho para a EGR na condução de seu processo administrativo, em ampla expansão. “Para discutir Os Caminhos do Rio Grande, é preciso solidariedade, compromisso e convergência. Nós temos que assumir com humildade que sozinhos não conseguimos nada”. Ele fez referência a um dos pontos chaves de sua gestão, que é “a modernização do Estado”. O governador disse ainda que o Fórum permite uma avaliação dos esforços que o Governo vem enfrentando para diminuir custos de logística e gerar investimentos a longo prazo. Como exemplo, citou a recuperação de cerca de dois mil quilômetros de estradas, sem recursos e em condições adversas. “Estamos em um caminho novo. Estamos na construção da modelagem mas também no processo de como poder ser este caminho”.

Outra questão citada pelo governador diz respeito ao planejamento, importante quando se fala em rodovias estaduais e lembrou que é preciso estratégia para recuperar o Porto de Rio Grande, através de PPPs (parcerias público privadas), justificando a falta de recursos do Estado. “Estamos vivendo dos financiamentos internacionais, nacionais e de alguns projetos com o Governo Federal”. Uma das ações que gerou resultados positivos foi a recolocação do Porto de Pelotas no mapa do desenvolvimento, “um trabalho muito bem-feito em parceria com a Celulose Riograndense”. O transporte de toras via hidrovia permitiu a retirada de cerca de 70 caminhões que transitavam pela BR 290. “É a valorização das hidrovias que buscamos. É o começo desta caminhada e é uma caminhada estratégica. Estamos tentando ampliar estas ações para outros municípios”.

Outro exemplo citado por Sartori foi a Terminal Santa Claa, no Polo Petroquímico, em parceria com a Braskem, que hoje é o segundo local a transportar o maior número de conteineres que chegam e saem do País. O governador traçou uma análise também da expansão de alguns aeroportos, como o de Caxias do Sul e de Passo Fundo, que estão gerando maior mobilidade regional. “Desejo construir coletivamente a concessão de rodovias, uma discussão rica para debate. Vamos construir juntos o futuro que nós desejamos para o RS”.