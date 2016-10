Governador Sartori vota em Caxias do Sul acompanhado da primeira-dama

O governador do Rio Grande do Sul, José Ivo Sartori (PMDB), votou em torno das 10h15min, em Caxias do Sul, na Serra Gaúcha, neste domingo (30).

Ele estava acompanhado da primeira-dama, Maria Helena Sartori, do candidato a prefeito de Caxias, Edson Nespolo (PDT), e do secretário de governo, Carlos Búrigo. “Aquele que vencer as eleições certamente terá muita dificuldade pela situação financeira dos governos”, disse o governador. (AE)

