Governadores do Nordeste cobram explicação de Bolsonaro por ter se referido à região como ‘paraíba’

O café da manhã em que o presidente Jair Bolsonaro se reuniu com jornalistas nesta sexta-feira (19), rendeu diversas polêmicas. Além das mudanças com a Ancine e de o presidente ter dito que não há fome no país, uma frase chamou a atenção dos chefes de Executivo dos estados nodestinos: “daqueles governadores de ‘paraíba’, o pior é o do Maranhão; tem que ter nada com esse cara”.

O comentário foi feito de forma informal por Bolsonaro, para o ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, durante a transmissão ao vivo do encontro pela TV Brasil. Após viralizar nas redes sociais, a declaração foi questionada em carta aberta pelos governadores do Nordeste, em função do termo pejorativo ‘paraíba’ para se referir à toda a região.

No documento, eles expressam “espanto e profunda indignação”, além de informar que mantém uma “produtiva relação” com o governo federal, “em respeito à Constituição e à democracia”. Além disso, os governadores dizem estar aguardando “esclarecimentos por parte da presidência da República”.

Até o momento, nenhum repesentante do Palácio do Planalto se manifestou sobre o assunto.