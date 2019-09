Governadores e vice-governadores da Amazônia Legal se reúnem com embaixadores europeus

Governadores e vice-governadores de nove estados da Amazônia Legal reuniram-se com embaixadores da Noruega, da Alemanha, da França e do Reino Unido nesta sexta-feira (13), em Brasília. O encontro faz parte da agenda do Consórcio Amazônia Legal, que conta com duas reuniões. O objetivo é discutir acordos diretos entre os países e os estados, bem como detalhar uma agenda de apoio financeiro e programas de combate ao desmatamento na região.

De acordo com o governador do Pará, Helder Barbalho, além da ajuda financeira, os estados e os países estão dialogando para construir projetos que sejam sustentáveis. Barbalho afirmou ainda que uma nova reunião foi marcada para o próximo mês, e que nesta data deverão ser apresentadas respostas às demandas mostradas pelos governos estaduais.

Confira a lista da comitiva da Amazônia Legal:

Waldez Góes – Governador do Amapá;

Helder Barbalho – Governador do Pará;

Mauro Carlesse – Governador do Tocantins;

Wilson Lima- Governador do Amazonas;

Mauro Mendes – Governador do Mato Grosso;

Antônio Denarium – Governador de Roraima;

Major Rocha – Vice-governador do Acre;

Carlos Brandão – Vice-governador do Maranhão.

