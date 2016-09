Governadores preparam nova proposta para dívida dos estados

Após anunciarem que decretariam calamidade por insolvência financeira nesta segunda-feira (19), governadores de Estados do Norte, Nordeste e Centro-Oeste recuaram e decidiram preparar nova proposta ao governo federal.

No fim de semana, o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, acenou com a possibilidade de o governo federal avalizar até R$ 20 bilhões em empréstimos dos estados com órgãos internacionais.

Os governadores reivindicam que a União repasse pelo menos R$ 7 bilhões em recursos do Tesouro para cobertura de perdas provocadas por incentivos concedidos pela União nos últimos anos. O governo federal, contudo, disse não ao pedido.

Diante da proposta de Meirelles de aval a novos empréstimos, a reportagem apurou que os governadores devem se reunir novamente e preparar uma contraproposta, que será apresentada diretamente ao presidente Michel Temer (PMDB).

Temer está em Nova York, onde participa da Assembleia-Geral da ONU, e retorna ao Brasil na quinta-feira (22).

O movimento por novos repasses da União para os Estados está sendo liderado pelo governador do Piauí, Wellington Dias (PT).

Os governadores pedem recursos federais que viriam da repatriação (pagamento de tributos sobre recursos mantidos no exterior).

Diferentemente de Estados como Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul, o Piauí ainda não atrasou salários dos servidores. Para manter o salário do funcionalismo em dia, contudo, o governo tem atrasado o pagamento de fornecedores em até 60 dias.

“Estamos com a água chegando acima do nariz. O socorro do governo federal é necessário e urgente”, diz o secretário de Administração do Piauí, Franzé Silva.

O governo de Sergipe, que também enfrenta dificuldades e já atrasa salários de servidores, informou que está acompanhando as negociações e vai acatar o que for decidido pelos outros estados.

Estados em situação financeira mais estável, como a Bahia, informam que decretarão calamidade “em solidariedade” aos vizinhos em dificuldade. (João Pedro Pitombo/Folhapress)

