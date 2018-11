Governadores tucanos no comando do partido

Os governadores eleitos pelo PSDB, tendo à frente João Doria, de São Paulo, mais Eduardo Leite, do Rio Grande do Sul, e Reinaldo Azambuja, do Mato Grosso, devem liderar o PSDB no movimento que levará os chamados “cabeças pretas” ao comando do partido. O objetivo é render todas as homenagens aos veteranos FHC, o ex-ministro José Serra, Aloysio Nunes, e o ex-governador Geraldo Alckmin, mas aposentá-los de vez. Os três governadores foram eleitos sem o apoio da velha guarda tucana. E até acreditam que só foram eleitos,justamente por não contarem com este apoio.

Trio tucano quer dialogar com Bolsonaro

Doria, Leite e Azambuja comandarão Estados que somam 59 milhões de habitantes e 37% do PIB do Brasil. João Dória deverá ser o novo presidente nacional do PSDB. A visão dos novos tucanos defende um entendimento com Jair Bolsonaro em propostas específicas de interesse nacional.

FHC desfocado

Fernando Henrique Cardoso, tão desfocado da nova realidade política do País, chegou a afirmar à imprensa internacional que “não conheço Jair Bolsonaro”.

“Aposentadorias” também no MDB

No MDB, o deputado federal gaúcho Darcísio Perondi, que não se reelegeu, recomendou que Romero Jucá e Moreira Franco deveriam cogitar a aposentadoria. Perondi disse que “as urnas enviaram um recado” de renovação partidária e que o MDB deveria seguir nessa linha.”

Liderança do PT terá disputa

Não será tranquila a manutenção de Paulo Pimenta na liderança do partido na Câmara. Rui Falcão tem muito apoio para assumir o cargo, e deverá disputar no voto com o atual líder, Paulo Pimenta (RS), que deseja ficar no posto.

Professores Sem Partido recebe apoio

Mais de 100 promotores e procuradores lançaram manifesto contra ‘professores militantes e ativistas’. A Nota Técnica ‘Escola Sem Partido’, alerta que ‘as famílias são lesadas quando a autoridade moral dos pais é solapada por professores que se julgam no direito de dizer aos filhos dos outros o que é certo e o que é errado’.

Proposta “Professores Sem Partido” cumpre com a Constituição

“Expomos à sociedade a adequação fática e jurídica dos projetos de lei lastreados no anteprojeto Escola Sem Partido ao ordenamento jurídico, sobretudo à Constituição da República, ao Estatuto da Criança e do Adolescente e à Convenção Interamericana dos Direitos Humanos”, diz a nota dos membros do Ministério Público.

