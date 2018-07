Governança descomplicada é tema de café da manhã no CIEE-RS, dia 26

O Centro de Integração Empresa Escola do Rio Grande do Sul (CIEE-RS) promoverá na quinta-feira, dia 26, café da manhã sobre Governança descomplicada – As vantagens do método e da mentoria. O convidado será o economista, especialista em marketing e sócio da RGM Consultoria Empresarial, Luiz Fernando Reginato. A mediação será da advogada Michelle Squeff, especialista em direito societário e governança corporativa.

O evento destinado ao público empresarial é gratuito, mas com vagas limitadas. Será realizado no Centro de Eventos CIEE (R. Dom Pedro II, 861), a partir das 8h30.

Inscrições e informações pelo telefone (51) 3284-7122 ou pelo e-mail: relinstitucionais@cieers.org.br

