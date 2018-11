Governo acena com participação dos Estados no lucro do pré-sal

O futuro governador gaúcho, Eduardo Leite, ouviu ontem em Brasília, ao lado de outros governadores eleitos, o compromisso do ministro da Economia do novo governo, Paulo Guedes, de dividir com Estados e municípios o dinheiro arrecadado com o megaleilão de petróleo na camada pré-sal. A expectativa é que esse leilão renda até R$ 100 bilhões.

Bolsonaro e a dívida dos Estados

Sobre a renegociação da dívida dos Estados, fundamental para a estabilidade financeira do Rio Grande do Sul, o futuro presidente Jair Bolsonaro admitiu que o tema está na agenda: “Foi tratado isso na reunião com os governadores, o Paulo Guedes vai negociar isso daí”, disse Bolsonaro.

Direitos trabalhistas a médicos irrita ditadura de Cuba

A ditadura Cuba considerou “ofensivas” as declarações do presidente eleito do Brasil, Jair Bolsonaro, que condicionou a manutenção dos médicos cubanos do programa “Mais Médicos” à assinatura de contratos individuais, com direitos trabalhistas e exame de capacidade. O que disse Bolsonaro, que ofendeu a ditadura cubana: “Condicionamos à continuidade do programa Mais Médicos a aplicação de teste de capacidade, salário integral aos profissionais cubanos, hoje maior parte destinados à ditadura, e a liberdade para trazerem suas famílias.” Infelizmente, Cuba não aceitou.

Comandante do Exército adverte para ação das ONGs

O Comandante do Exército, general Eduardo Villas Boas, foi claro ontem na entrevista que concedeu no Comando Militar do Sul, sobre o que pensa a respeito da atuação suspeita de ONGs na Amazônia: “Os países centrais passaram a usar as ONGs como instrumentos, nesses argumentos ambientalista e indigenista, principalmente. Fazendo uma pressão internacional muito grande. A nossa política externa foi muito submissa em relação a isso. Sempre aceitando essas pressões, e nós criamos um déficit de soberania da Amazônia. Hoje, praticamente, 40% da Amazônia está tomada, foi remarcada como terra indígena ou unidade de conservação. Essas terras estão sobrepostas a grandes jazidas de minerais. Qual a estratégia disso aí? Esses países, como não podem explorar, congelam essas áreas “.

Os 103 anos do Porto em Rio Grande

O Porto Novo, cais público do Porto do Rio Grande, comemora 103 anos de atividades nesta quinta-feira com números positivos. O Porto comemora o crescimento de mais de 4% na movimentação, ultrapassando 35,9 milhões de toneladas entre janeiro e outubro.

Marcel será o líder em Brasília

Esta coluna já indicava há uma semana: o Partido Novo definiu o deputado Marcel van Hattem, o mais votado no Rio Grande do Sul, para a liderança na Câmara dos Deputados. Marcel reafirmou que as prioridades do partido serão as privatizações, a redução da máquina pública, a desburocratização e as reformas, com ênfase na Reforma da Previdência.

Onyx na interlocução da Educação

O futuro chefe da Casa Civil Onyx Lorenzoni participou ontem ao lado de Jair Bolsonaro, do encontro reservado, com Viviane Senna, cotada para assumir o Ministério da Educação, a deputada eleita pelo PSL-SP Joice Hasselmann e Mozart Neves Ramos, diretor do instituto e ex-secretário da Educação de Pernambuco. Viviane entregou um diagnóstico sobre a educação brasileira.

