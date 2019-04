Governo adota novo sistema para identificação e prevenção de catástrofes ambientais

Por Gabriella Rocha*

O governo do estado do Rio Grande do Sul vai investir R$1,6 milhões em um novo sistema que auxiliará no trabalho da Defesa Civil, na prevenção e criação de alertas para desastres climáticos. O novo sistema de Gestão de Riscos e Desastres (GRD) vai modificar consideravelmente a prestação desse serviço, de forma que prevê a agilização dos processos entre os municípios e o estado, através da identificação das necessidades da população e da redução da burocracia para facilitar a homologação de certas atividades.

A plataforma será implantada em maio deste ano, e disponibilizará recursos para identificar possíveis catástrofes ambientais. A tecnologia faz parte de uma iniciativa da Casa Militar e da Defesa Civil do Rio Grande do Sul, que, com o auxílio da Secretaria do Meio Ambiente e Infraestrutura (Sema), fará a gerência do sistema.

*Estagiária sob supervisão de Marjana Vargas

