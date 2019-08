Após contestar dados do INPE, governo adotará novo sistema para monitorar desmatamento na Amazônia

O governo federal vai mudar os sistemas de medição usados para avaliar o desmatamento no país. Durante reunião no Palácio do Planalto nesta quinta-feira (1º), com a presença do chefe do Gabinete de Segurança Institucional, general Augusto Heleno e o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, o presidente Jair Bolsonaro afirmou que os dados apresentados anteriormente, relativos ao desmatamento de junho, não eram reais.

Após declaração de Bolsonaro, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE) afirmou, em seu site, que desde 2004 adota a política de transparência de dados, que permite que qualquer pessoa acesse as informações do monitoramento por meio do site do instituto.

De acordo com o ministro do Meio Ambiente, o novo sistema será adotado para melhorar a fiscalização na Amazônia e também para que a população que ali mora possa utilizar a floresta respeitando seus limites. Para Ricardo Salles, é preciso levar em conta também a questão sócio-econômica da região. Ele disse ainda que não é possível estimar no momento a área desmatada em função das inconsistências, tais como a superposição de dados.

A contratação do novo sistema de imagens de alta resolução será feita pelo Ibama.

