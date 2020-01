Flávio Pereira Governo afinado antes das eleições de 2020

Por Flavio Pereira | 6 de janeiro de 2020

Governador Eduardo Leite, Otomar Vivian e o vice Ranolfo Vieira. (Foto: Palácio Piratini)

O governador Eduardo Leite reassume nesta segunda-feira o cargo, encontrando alguns avanços no dialogo com a sua base. O vice Ranolfo Vieira, afinadíssimo com a agenda de governo, manteve diversas conversas com o líder do governo, deputado Frederico Antunes, e com o chefe da Casa Civil Otomar Vivian, ajustando detalhes da agenda parlamentar que culminará com a votação dos projetos do pacote de reformas até o final do mês. Todos sabem porém que essa sintonia corre riscos na medida em que se aproxima a eleição de 2020.

Reunião quarta-feira

A intenção do governo é promover uma reunião com líderes dos partidos da base já nesta quarta-feira, para delinear pontos importantes a serem enfrentados nos textos dos projetos do pacote chamado Reforma RS.

Agenda da semana

O governador Eduardo Leite pretende realizar na quinta-feira, dia 9 no Palácio Piratini, o ato de sanção na lei do Novo Código Ambiental. E no dia seguinte, dia 10,a reunião com dirigentes do Cpers para aplainar questões pontuais, como o fim da greve, a recuperação das aulas e a suspensão do desconto dos dias parados. Porém, a reunião do Cpers pode ser antecipada para segunda-feira, dia 6. Com isso, iniciaria a semana com uma pauta pesada já resolvida.

Reuniões decisivas

A estratégia do governo é aplainar tudo o que for possível para que na semana seguinte, entre os dias 14 e 15, possa reunir-se com deputados e assessorias técnicas para definir a votação dos projetos pendentes da reforma administrativa na convocação extraordinária que irá de 17 a 31 de janeiro.

E aí. Vamos canonizar?

Quem acompanha o noticiário da mídia sobre a eliminação de Qassem Soleimani na última sexta-feira após um ataque de autoria dos EUA, chega a imaginar que ele deveria ser canonizado como um cristão árabe. O grande noticiário encobre dezenas de ações terroristas patrocinadas por Soleimani. A última delas, o ataque à embaixada dos EUA em Bagdá, onde ele foi morto.

Jair Bolsonaro e sua agenda

Após alguns dias de descanso, o presidente Jair Bolsonaro retoma a agenda no Palácio do Planalto. Hoje tem reuniões com três ministros. Pela manhã com Damares Alves, Ministra de Estado da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, à tarde, com Roberto Alvim, Secretário Especial da Cultura do Ministério do Turismo, e Abraham Weintraub, Ministro de Estado da Educação.

