Governo alerta para novo golpe por WhatsApp sobre 13º do Bolsa Família

O Ministério da Cidadania afirmou que um novo golpe está sendo aplicado por criminosos na população. Eles enviariam mensagens pelo aplicativo WhatsApp, prometendo a liberação do 13º salário do Bolsa Família instantaneamente. O alerta foi feito pela pasta nesta quinta-feira (11).

Conforme as informações do ministério, a mensagem contém um link que, quando clicado, leva a uma página onde são solicitados dados pessoais do beneficiário. Além de fornecer nome completo, CPF e endereço, ainda é solicitado que a vítima compartilhe o link com seus contatos para receber o pagamento.

É importante ficar atento, pois o governo solicita dados pessoais por aplicativos e todo procedimento necessáiro deve ser feito nos órgãos responsáveis. A diretora do Departamento de Benefícios, Caroline Paranayba, destaca que não é preciso fornecer informações adicionais para que o repasse dos benefícios seja feito.

